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Два медала за България в първия ден на турнир за спортисти с интелектуални затруднения в Полша

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Спорт
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Александър Асенов спечели сребро в дисциплината тласкане на гюле, а Виктор Караджов се поздрави с бронз на 1500 метра

Александър Асенов
Снимка: БТА
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Българските национали започнаха с две отличия участието си на 2026 Virtus European Summer Games за спортисти с интелектуални затруднения в Полша. В първия състезателен ден те спечелиха един сребърен и един бронзов медал.

Сребърното отличие донесе Александър Асенов в дисциплината тласкане на гюле. Възпитаникът на Димитър Петров записа резултат от 8.09 метра, като отстъпи единствено на италианеца Даниеле Герини, който триумфира с 9.44 метра.

Останалите четирима български лекоатлети, водени от треньора Ангел Колев, също се представиха достойно. В тласкането на гюле Светослав Богданов и Боян Вандов се класираха съответно на пето и седмо място с резултати от 6.90 и 6.32 метра.

В бягането на 1500 метра Виктор Караджов донесе второто отличие за България, след като спечели бронзовия медал с време 5:36.73 минути. Европейски шампион стана Лука Венторели (Италия) с резултат 4:11.16 минути. В същата дисциплина Марио Антонов завърши на шесто място с време 6:24.32 минути.

По-рано през деня Виктор Караджов стартира и в бягането на 400 метра, където остана само на една позиция от медалите. Българинът се класира четвърти с време 1:07.55 минути, а титлата спечели италианецът Андреа Матони с резултат 52.72 секунди.

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