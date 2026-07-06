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България ще бъде с мащабна делегация на Балканиадата по лека атлетика до 20 г.

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Спорт
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Турнирът ще се проведе в Крайова и започва на 11 юли.

радина величкова невероятно чуеш химна
Снимка: start-photo.bg
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След успешното представяне на Балканския шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години, българските атлети ще атакуват медалите и на първенството в по-горната възрастова група.

Надпреварата за балканските титли до 20 години ще се проведе на 11 юли в румънския град Крайова, а страната отново изпраща рекордна по мащаби делегация от над 50 души.

Сред състезателите личат имената на европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова, националният рекордьор на 60 метра с препятствия Християн Касабов и други.

Състав на делегацията:

Юноши:
100 м – Деян Цветанов, Йоан Каменов
400 м – Димитър Христов
800 м – Борис Гатев, Виктор Петков
1500 м – Ангел Дарандашев
110 м с препятствия – Християн Касабов, Мартин Танев
Скок височина – Кристиян Цанев
Скок дължина – Теодор Янков
Троен скок – Зинга Барбоза Фирмино
Гюле – Кирил Георгиев, Петър Тодоров
Диск – Владислав Станчев, Димитър Карачевийски
Чук – Димо Андреев, Александър Бърдаров
Копие – Десислав Костов

Девойки:
100 м – Радина Величкова
400 м – Калина Карачева, Кристина Петкова
800 м – Кристина Кирова
1500 м – Алис Илиева, Жаклин Желева
3000 м – Зара Илиева
100 м с препятствия – Ива Деливерска, Емили Кирякова
Скок височина – Натали Захариева
Скок дължина – Сияна Бъмбарова
Троен скок – Дияна Ангелова
Диск – Стефани Димитрова
Копие – Мария Илиева, Дария Мишовска

Треньори:
Пламен Петков, Диана Никова, Евгени Игнатов, Атанас Иванов, Симеон Попхлебаров, Георги Гетов,
Илиян Чамов, Галин Костадинов, Андриан Андреев, Григор Мишовски, Ива Пранджева,
Катерина Георгиева, Желязко Желев, Любомира Бръмбарова, Атанаска Ангелова, Николай Гемижев.

#Балканско първенство по лека атлетика

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