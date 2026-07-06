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Валентин Джавелков спечели златото на държавното първенство по обездка

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Спорт
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От БФКС отбелязаха, че изминалият уикенд е бил истински празник за любителите на обездката

Валентин Джавелков спечели златото на държавното първенство по обездка
Снимка: БФКС
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Валентин Джавелков с кон Фактор стана шампион на държавното първенство по обездка в клас Л.

Надпреварата се проведе на КСБ "Фригопан" в село Царацово.

Второто място зае София Христова с Флашка, а трети се наредиха Лидия Василева и Атлас.

При аматьорите златото заслужи Катерина Димитрова с Инфинити, а при пони ездачите първа е Марая Иванова с Рокси.

БФКС отбеляза, че изминалият уикенд е бил истински празник за любителите на обездката.

"Станахме свидетели на висок професионализъм и спираща дъха естетика по време на Държавния шампионат и съпътстващите турнири", отбелязаха от федерацията.

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