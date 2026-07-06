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Севлиево открива шестото издание на „Седмица на колоезденето“ с богата спортна и музикална програма

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Колоездачната обиколка ще бъде посветена на Христо Бучекчиев – първия документиран български колоездач, обиколил Европа през 1901 година

Севлиево открива шестото издание на „Седмица на колоезденето“ с богата спортна и музикална програма
Снимка: БТА
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Шестото издание на „Седмица на колоезденето“ започва тази вечер в Севлиево с традиционна колоездачна обиколка, съобщиха от Община Севлиево. Началото е от 18:00 часа пред сградата на общината, откъдето ще потеглят участниците.

Колоездачната обиколка ще бъде посветена на Христо Бучекчиев – първия документиран български колоездач, обиколил Европа през 1901 година. По информация на организаторите участниците ще бъдат ескортирани от служители на местната полиция.

Проявите в рамките на „Седмица на колоезденето“ ще продължат до 12 юли и включват състезания, демонстрации и съпътстващи културни събития.

На 10 юли от 20:00 часа в парк „Черничките“ ще се състои безплатно музикално събитие с участието на диджеите Nick de Brink, Allen, Stivian Gatev и LEXXA. Проявата ще даде начало на състезателната програма „Битки в парка“.

На 11 юли в Байк парк „Черничките“ ще се проведе състезание по Dirt Jump. Организатор е Колоездачен клуб „Хоталич – Севлиево“, а победителите ще бъдат определени от съдийска комисия.

На 12 юли от 12:00 часа в същия парк ще се състои Държавният личен шампионат по Pump Track. Надпреварата е организирана от Колоездачен клуб „Хоталич – Севлиево“ със съдействието на Българската федерация по колоездене. Състезанието ще бъде и втори кръг от Българските серии по Pump Track.

Организаторите съобщават, че право на участие имат състезатели с валиден лиценз, като за желаещите без лиценз ще бъде осигурена възможност за издаване на еднодневен хоби лиценз със застраховка. До участие няма да бъдат допускани лица под въздействие на алкохол или наркотични вещества, участници без задължителните предпазни средства и велосипеди в неизправно техническо състояние.

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