България е домакин на европейското първенство по бейзбол U12

За втори път в почти 40-годишната история на българския бейзбол София ще бъде домакин на европейско първенство за деца до 12 години. От 6 до 11 юли на терена в Студентски град ще се проведе шампионатът на Стария континент в група Б с участието на Австрия, Беларус, България, Литва, Полша, Русия и Украйна.

Церемонията по откриване на Евро 2026 U12 ще се състои днес от 17:30 ч. на основното игрище на комплекс за бейзбол и софтбол "Октомври" (между ХТМУ и ТУ) и ще бъде последвана от мача между отборите на България и Беларус.

За участие в церемонията са поканени председателят на БОК Весела Лечева и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, посланиците на страните участници, кметовете на Столична община и район "Студентски".