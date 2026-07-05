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Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
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Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“ днес. Инцидентът е станал малко преди разклона за Логодаж, като при удара от машината се е разляло гориво по пътното платно.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден минути преди 12:00 часа.

Към момента движението в проблемния участък е затруднено. Трафикът се осъществява само в активната и аварийната лента. Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като заради разлятото гориво настилката е хлъзгава.

#АМ „Струма“ #Логодаж #катастрофа

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