Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“ днес. Инцидентът е станал малко преди разклона за Логодаж, като при удара от машината се е разляло гориво по пътното платно.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден минути преди 12:00 часа.

Към момента движението в проблемния участък е затруднено. Трафикът се осъществява само в активната и аварийната лента. Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като заради разлятото гориво настилката е хлъзгава.