НСА стана шампион на шпага за мъже на Държавното първенство по фехтовка

Първият отбор на НСА в състав Явор Денчев, Деян Добрев, Йордан Гълъбов и Рахим Рашайда стана шампион на шпага за мъже за 2026 година на Държавното първенство по фехтовка във Варна.

При жените купата вдигна първият тима на Черно море Варна - Моника Недева, Ралица Митева, Владислава Савченко и Ива Стоянова.

В надпреварата на мъжете се включиха шест състава от четири клуба. Победител е първият тим на НСА - Явор Денчев, Деян Добрев, Йордан Гълъбов и Рахим Рашайда. Среброто извоюва Пентатлон 1 в състав Християн Василев, Александър Върбанов, Габриел Петров и Теодор Петров. Бронзовото отличие взе първият тим на София - Ясен Даков, Калоян Йорданов и Матей Йорданов.

При жените за медалите спориха шест отбора от четири клуба. Държавен шампион е първият тим на Черно море Варна - Моника Недева, Ралица Митева, Владислава Савченко и Ива Стоянова. На второ място завърши Пентатлон 1- Виктория Велкова, Ива Кантарджиева, Радостина Куртакова и Михаела Стефанова. Бронзовите медали взеха шпажистките на НСА Дея Добрева, Матея Петкова и Виктория Чешмеджиева, съобщават от БФ Фехтовка.