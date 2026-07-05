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НСА стана шампион на шпага за мъже на Държавното първенство по фехтовка

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Спорт
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Черно море Варна триумфира при жените.

НСА стана шампион на шпага за мъже на Държавното първенство по фехтовка
Снимка: Българска федерация по фехтовка
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Първият отбор на НСА в състав Явор Денчев, Деян Добрев, Йордан Гълъбов и Рахим Рашайда стана шампион на шпага за мъже за 2026 година на Държавното първенство по фехтовка във Варна.

При жените купата вдигна първият тима на Черно море Варна - Моника Недева, Ралица Митева, Владислава Савченко и Ива Стоянова.

В надпреварата на мъжете се включиха шест състава от четири клуба. Победител е първият тим на НСА - Явор Денчев, Деян Добрев, Йордан Гълъбов и Рахим Рашайда. Среброто извоюва Пентатлон 1 в състав Християн Василев, Александър Върбанов, Габриел Петров и Теодор Петров. Бронзовото отличие взе първият тим на София - Ясен Даков, Калоян Йорданов и Матей Йорданов.

При жените за медалите спориха шест отбора от четири клуба. Държавен шампион е първият тим на Черно море Варна - Моника Недева, Ралица Митева, Владислава Савченко и Ива Стоянова. На второ място завърши Пентатлон 1- Виктория Велкова, Ива Кантарджиева, Радостина Куртакова и Михаела Стефанова. Бронзовите медали взеха шпажистките на НСА Дея Добрева, Матея Петкова и Виктория Чешмеджиева, съобщават от БФ Фехтовка.

#Държавно първенство по фехтовка #Национална спортна академия "Васил Левски"

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