БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христина Пенева и Калоян Петров не успяха да се класират за финалите на Световната купа по скокове на батут в Коимбра

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази
полуфинал христина пенева калоян петров световната купа скокове батут
Снимка: БФ Скокове на батут АРХИВ
Слушай новината

Христина Пенева и Калоян Петров не успяха да се класират за финалите в олимпийската дисциплина на Световната купа по скокове на батут в Коимбра, Португалия.

На полуфиналите Христина Пенева не попадна сред финалистките и с оценка от 51.720 точки завърши на 21-о място. Изненадващо, извън финала остана и британката Бриони Пейдж - олимпийска шампионка от Париж 2024, двукратна световна шампионка и единствената състезателка в историята на олимпийските скокове на батут с пълен комплект отличия от игрите - злато, сребро и бронз. Тя се нареди на 12-а позиция с 54.250 точки. Най-висока оценка в полуфиналите при жените получи японката Хакуро Мори - 57.290.

При мъжете Калоян Петров не успя да завърши съчетанието си, след като допусна грешка. С оценка от 40.800 точки той също се класира на 21-о място. Двукратният олимпийски шампион Иван Литвинович е трети на полуфинала с 64.340.

В синхронните скокове Христина Пенева и Катерина Кулешова са 13-и с 45.230 точки.

#Калоян Петров #Христина Пенева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
2
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
3
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж, пострадал при инцидента с атракцион край Ахелой
4
Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж,...
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
5
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
6
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Други спортове

Никола Цолов след триумфа на „Силвърстоун“: Никой не може да ме спре
Никола Цолов след триумфа на „Силвърстоун“: Никой не може да ме спре
Димитър Димитров с три отличия на финалите на отделните уреди на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика Димитър Димитров с три отличия на финалите на отделните уреди на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика
Чете се за: 03:37 мин.
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Чете се за: 01:20 мин.
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун" Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Христомира Поповска завоюва сребро на международния турнир по бадминтон от "Future Series" в Песак Христомира Поповска завоюва сребро на международния турнир по бадминтон от "Future Series" в Песак
Чете се за: 01:15 мин.
Спортни новини 05.07.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 05.07.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Полетите на Пеевски: Иван Демерджиев и Калин Стоянов с взаимни обвинения Полетите на Пеевски: Иван Демерджиев и Калин Стоянов с взаимни обвинения
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
След трагедията в Струма: Тридневен траур обявиха в Дупница След трагедията в Струма: Тридневен траур обявиха в Дупница
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бойко Борисов: Считаме този бюджет за абсолютна грешка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изкуственият интелект в училище: Как помага на учители и ученици?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
62-годишен мъж загина в морето край Ахтопол
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Пожари в Гърция: Огънят край Солун е частично овладян
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ