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Никола Цолов след триумфа на „Силвърстоун“: Никой не може да ме спре

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
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Българският пилот записа трета поредна победа от началото на сезона във Формула 2, след като триумфира в основното състезание на „Силвърстоун“.

Никола Цолов след триумфа на „Силвърстоун“: Никой не може да ме спре
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Никола Цолов записа трета поредна и общо шеста победа от началото на сезона във Формула 2, след като триумфира в основното състезание на „Силвърстоун“.

Българинът отново демонстрира силно състезателно темпо и отлично управление на гумите, като направи ключови атаки в началните обиколки след старт от третата редица. След финала той подчерта, че представянето на тима Campos Racing надхвърля предварителните очаквания за уикенда.

„В момента никой не може да ме спре. Надявам се да продължим да се движим с това темпо. Просто трябва да открием още малко скорост в една обиколка, за да стартирам малко по-напред, но в състезанията мисля, че сме супер конкурентоспособни, особено този уикенд“, заяви Цолов.

Той допълни, че в отбора не са очаквали подобен резултат на британската писта.

„Идвайки тук не очаквах това, смятахме, че това ще е един от по-трудните ни уикенди, но си тръгваме с две победи и общо три поред. Усещането е невероятно“, каза българският пилот.

Цолов коментира и хода на състезанието, като акцентира върху старта, управлението на гумите и стратегията спрямо съперниците.

„Днес направих добър старт, както и вчера. Чувствах се уверен в това. Пред мен имаше доста тясна пролука, но успях да мина през нея. След това знаех, че ще е трудно да запазя меките гуми, постарах се максимално“, обясни той.

„Почти всяка обиколка по радиото ми казваха, че трябва да бъда внимателен за пилотите с алтернативната стратегия. Очаквах те да са по-близо, но за щастие днес нямаше кола на сигурността. Радвам се, че успях да отворя тази преднина, тя ме спаси в края“, добави Цолов.

Той разкри, че ключов фактор е било и съхранението на гумите в началната фаза на надпреварата.

„От моя страна аз просто се опитах да съхраня меките гуми възможно най-дълго в началото, оставих Куш да се откъсне. След това натиснах и го настигнах и когато това се случи, предните гуми умряха моментално, така че взех решението да спра в бокса“, завърши българинът.

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#Никола Цолов

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