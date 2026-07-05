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Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"

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Спорт
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Българинът стана първия пилот, който печели три поредни победи в шампионата

никола цолов навлязох страхотна серия искам продължа начин
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Никола Цолов спечели в доминантен стил състезанието за Голямата награда на Великобритания от Формула 2 и се откъсна от Габриеле Мини на върха в класирането. Българският пилот на Кампос Рейсинг е в серия от три поредни победи в шампионата, след като през този уикенд записа първи двоен успех.

Цолов спечели от пето място на решетката, след като в събота триумфира в спринта от шеста позиция.

Цолов направи нов фантастичен старт и изпревари трима пред себе си, включително победителя в квалификацията Рафаел Камара, а пред него остана само Куш Майни. Двамата започнаха с гуми софт и ги смениха в седмата обиколка, а индиецът излезе от бокса с половин секунда преднина.

В същото време съперникът на българина Габриеле Мини стартира с твърдите гуми, загуби две позиции до 12-а и се задържа по-дълго на пистата с първия комплект гуми.

Майни и Цолов излязоха съответно девети и десети от бокса, а за българина не бе нужно да рискува с изпреварване срещу индиеца предвид позицията на Мини и предстоящото влизане на италианеца за смяна на гумите. Цолов обаче настигна Майни в 19-ата обиколка и моментално започна да го атакува, а в 20-ата вече бе пред него на осмото място.

Мини и всички останали направиха спиранията си до 26-ата обиколка, когато Цолов оглави класирането. В това време българинът вече имаше преднина от пет секунди пред Мини, а между двамата след бокса се вклини Рафаел Виягомес. Мексиканецът обаче бе далеч зад Цолов и пилотът на Кампос спечели с разлика от 4.7 секунди.

Майни завърши състезанието на трето място, а Мини финишира на шеста позиция и спечели само осем точки срещу 25 за Цолов. Така преднината на българина в класирането при пилотите стана именно 17 точки.

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#Никола Цолов

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