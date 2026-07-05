Васил Терзиев: България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров

България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Имаме нужда от такива примери. Защото те напомнят на децата ни, че големите победи не започват на финала. Започват много по-рано – с характера, написа столичният кмет във Фейсбук в поздравление към двамата спортисти по повод последните им успехи.

Терзиев отбелязва, че има моменти, в които един спортен успех означава много повече от победа, защото напомня кои сме и на какво сме способни.

По думите му Никола Цолов продължава да пренаписва историята на българския автомобилен спорт с победи на едни от най-легендарните писти в света, а Григор Димитров отново е показал характера, който го нарежда сред най-уважаваните тенисисти в световния елит.

Според кмета на София тези успехи са резултат от години труд, дисциплина и постоянство, както и от усилията, които остават невидими за широката публика – ранните тренировки, пропуснатите празници, преодоляването на травми и хилядите часове подготовка.

Васил Терзиев благодари на Никола Цолов и Григор Димитров, че карат толкова много българи да се гордеят с техните постижения.

По-рано днес Никола Цолов спечели в доминантен стил състезанието за Голямата награда на Великобритания от Формула 2. Вчера Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис за шести път в кариерата си. Димитров се наложи над италианеца Матео Беретини с 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 в мач, продължил три часа и 35 минути на Централния корт в Лондон.