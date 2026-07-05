БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Васил Терзиев: България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази
васил терзиев започнахме промяна call sofia преосмисля процесите просто ускорява
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Имаме нужда от такива примери. Защото те напомнят на децата ни, че големите победи не започват на финала. Започват много по-рано – с характера, написа столичният кмет във Фейсбук в поздравление към двамата спортисти по повод последните им успехи.

Терзиев отбелязва, че има моменти, в които един спортен успех означава много повече от победа, защото напомня кои сме и на какво сме способни.

По думите му Никола Цолов продължава да пренаписва историята на българския автомобилен спорт с победи на едни от най-легендарните писти в света, а Григор Димитров отново е показал характера, който го нарежда сред най-уважаваните тенисисти в световния елит.

Според кмета на София тези успехи са резултат от години труд, дисциплина и постоянство, както и от усилията, които остават невидими за широката публика – ранните тренировки, пропуснатите празници, преодоляването на травми и хилядите часове подготовка.

Васил Терзиев благодари на Никола Цолов и Григор Димитров, че карат толкова много българи да се гордеят с техните постижения.

По-рано днес Никола Цолов спечели в доминантен стил състезанието за Голямата награда на Великобритания от Формула 2. Вчера Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис за шести път в кариерата си. Димитров се наложи над италианеца Матео Беретини с 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 в мач, продължил три часа и 35 минути на Централния корт в Лондон.

Свързани статии:

Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Българинът стана първия пилот, който печели три поредни победи в...
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
Най-добрият български тенисист демонстрира характер в близо...
Чете се за: 03:07 мин.
#кметът Васил Терзиев #Васил Терзиев #Никола Цолов #Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
2
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
3
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж, пострадал при инцидента с атракцион край Ахелой
4
Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж,...
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
5
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
6
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Български тенис

Роднини, колеги и приятели почетоха Николай Пръвчев преди началото на турнир от Тенис Европа в София
Роднини, колеги и приятели почетоха Николай Пръвчев преди началото на турнир от Тенис Европа в София
Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния) Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния)
Чете се за: 01:02 мин.
Иван Иванов получи наградата си за световен шампион при юношите за 2025 година на официална церемония в Лондон Иван Иванов получи наградата си за световен шампион при юношите за 2025 година на официална церемония в Лондон
Чете се за: 01:45 мин.
Калоян Шиков и Валерия Гърневска спечелиха титлите на сингъл на Държавното първенство по тенис до 18 г. Калоян Шиков и Валерия Гърневска спечелиха титлите на сингъл на Държавното първенство по тенис до 18 г.
Чете се за: 01:15 мин.
Димитър Кисимов стартира с победа на сингъл при юношите на Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с победа на сингъл при юношите на Уимбълдън
Чете се за: 01:02 мин.
Димитър Кисимов и Иван Иванов с тренировка на Holland Park Lawn Tennis Димитър Кисимов и Иван Иванов с тренировка на Holland Park Lawn Tennis
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Полетите на Пеевски: Иван Демерджиев и Калин Стоянов с взаимни обвинения Полетите на Пеевски: Иван Демерджиев и Калин Стоянов с взаимни обвинения
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
След трагедията в Струма: Тридневен траур обявиха в Дупница След трагедията в Струма: Тридневен траур обявиха в Дупница
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бойко Борисов: Считаме този бюджет за абсолютна грешка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изкуственият интелект в училище: Как помага на учители и ученици?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
62-годишен мъж загина в морето край Ахтопол
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Пожари в Гърция: Огънят край Солун е частично овладян
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ