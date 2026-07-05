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Димитър Димитров с три отличия на финалите на отделните уреди на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика

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Спорт
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Националът, който е представител на клуб ЦСКА, стана шампион на земя с оценка 13.550 точки и втори на прескок с 13.550 и на халки с 12.150.

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Снимка: БТА
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Димитър Димитров завоюва три отличия на финалите на отделните уреди при мъжете на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика, което завърши днес в тренировъчната зала на „Арена 8888“ в София.

Националът, който е представител на клуб ЦСКА, стана шампион на земя с оценка 13.550 точки и втори на прескок с 13.550 и на халки с 12.150.

На земя втори е Любомир Станоев (Любчо Солачки) с 12.300 , а трети - Майкъл Дунев (Йовчев-Дунев) с 12.200 точки.

Станоев завърши с четири медала, след като има още сребро на кон с гривни с 12.800, на висилка с 11.450 и бронз на прескок с 12.175.

На кон с гривни златото взе Давид Иванов (Левски-Спартак) с 13.900, а трети е Йоан Иванов (Левски-Спартак) с 12.500.

На прескок първи е Даниел Трифонов (Левски-Спартак) с оценка 13.800, а на халки шампион стана Мартин Мишев (Пирин Благоевград2011) с 13.400, а трети на този уред се нареди Йордан Александров (Стрийт Уоркаут България) с 11.650.

На успоредка призовата тройка е Йоан Иванов (Левски-Спартак) с 13.850 точки, Йордан Александров с 12.900 и Теодор Трифонов (Интерком Груп Черноморски юнак) с 11.900, а на висилка триумфира Йордан Александров с 12.050, пред Любомир Станоев с 11.450 и Даниел Трифонов с 11.000.

При младежите Борислав Жеков (Интерком Груп Черноморски юнак) е първи на земя с 13.300 точки и на успоредка с 12.150, Никълъс Наков (Левски-Спартак) взе златни отличия на висилка с 12.800 и на кон с гривни с 14.000, Наско Миков (Пирин Благоевград 2011) е шампион на прескок с 12.725, а Толга Абдурахманов (Торнадо) на халки с 12.400 точки.

На финалите при жените шампионката в многобоя Мишел Арабаджиева (Интерком Груп Черноморски юнак) спечели първите места на греда с 13.150 и на земя с 12.775, а освен това е трета на прескок с 11.787.

На прескок златното отличие е за Елена Николова (Стрийт Уоркаут България) с 12.250, а втора е Кристина Димитрова (Етър-Стил) с 12.175. На смесена успоредка призовата тройка е Кристин Кръстева (Юнак) с 10.400, Елена Николова с 9.800 и Никол Соколова (Стрийт Уоркаут България) с 9.750. На греда второто място разделиха Никол Стоименова (Любчо-Солачки) и Цветомира Начева (Спартак) с еднакви оценки от 12.275 точки, а на земя втора и трета са Никол Соколова с 12.200 и Елена Николова с 12.075.

При кадетките Димана Рангелова ЦСКА спечели титлите на греда и земя и стана втора на прескок и смесена успоредка. Дария Балтанова (Интерком Груп Черноморски юнак) взе златото на прескок, а Гергана Маркова (Пирин Благоевград 2011) на смесена успоредка.

# Димитър Димитров

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