Христомира Поповска завоюва сребро на международния турнир по бадминтон от "Future Series" в Песак

Христомира Поповска спечели сребърен медал на единично жени на международния турнир по бадминтон от "Future Series" във френския град Песак.

Поставената под номер 2 българка загуби на финала от водачката в схемата Ву Тхи Чанг (Виетнам) с 6:21, 14:21.

Преди този двубой Поповска записа четири поредни победи.

В надпреварата участва и Илиян Стойнов, който отпадна на четвъртфиналите при мъжете.

Междувременно, българските състезатели завоюваха седем отличия (четири златни, два сребърни и един бронзов) на международния турнир "Bulgaria Open 2026" за юноши и девойки до 17 години в Пазарджик.

Шампиони станаха Антон Билчев и Симай Мехмедова на смесени двойки, Кан Емурла на двойки юноши заедно с Малте Йоргенсен (Дания) и Мария Попов на двойки девойки заедно с Мутиара Мандала (Англия).

Теодора Павлова има три отличия - сребърни на смесени двойки и на двойки девойки, както и бронз на единично.