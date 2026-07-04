Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора

Питон изправи на нокти старозагорци, след като беше открит да пълзи в непосредствена близост до детска площадка в града. Очевидци веднага са подали сигнал на тел. 112, за да бъде прибрано екзотичното животно преди да изплаши преминаващите.

​Органите на реда бързо са установили самоличността на собственика на змията. Оказало се обаче, че по време на случката той не е бил в Стара Загора. Към момента остава загадка как точно питонът е успял да се измъкне на свобода и да допълзи до мястото за игра.

Институциите ще разследват случая и ще изясняват дали стопанинът разполага с необходимите разрещителни за отглеждането на подобен вид влечуго в домашни условия.