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Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
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Питон изправи на нокти старозагорци, след като беше открит да пълзи в непосредствена близост до детска площадка в града. Очевидци веднага са подали сигнал на тел. 112, за да бъде прибрано екзотичното животно преди да изплаши преминаващите.

​Органите на реда бързо са установили самоличността на собственика на змията. Оказало се обаче, че по време на случката той не е бил в Стара Загора. Към момента остава загадка как точно питонът е успял да се измъкне на свобода и да допълзи до мястото за игра.

Институциите ще разследват случая и ще изясняват дали стопанинът разполага с необходимите разрещителни за отглеждането на подобен вид влечуго в домашни условия.

#питон #Стара Загора #детска площадка

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