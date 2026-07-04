Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора

Питон изправи на нокти старозагорци, след като беше открит да пълзи в непосредствена близост до детска площадка в града. Очевидци веднага са подали сигнал на тел. 112, за да бъде прибрано екзотичното животно преди да изплаши преминаващите.
Органите на реда бързо са установили самоличността на собственика на змията. Оказало се обаче, че по време на случката той не е бил в Стара Загора. Към момента остава загадка как точно питонът е успял да се измъкне на свобода и да допълзи до мястото за игра.
Институциите ще разследват случая и ще изясняват дали стопанинът разполага с необходимите разрещителни за отглеждането на подобен вид влечуго в домашни условия.