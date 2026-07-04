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Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж, пострадал при инцидента с атракцион край Ахелой

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: БТА
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17-годишното момче от Израел, което пострада тежко при инцидента с воден атракцион край Ахелой, в момента се транспортира със самолет на санитарната авиация към родината си.

Преди около час израелски медицински екип е поел пациента, след като състоянието му е било стабилизирано и е позволило въздушен транспорт. Специалистите, които са пристигнали за младежа, са изразили признателност към екипа на бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи.

Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Семейството е заявило, че медиците в УМБАЛ – Бургас са спасили живота на сина им.

Към момента самолетът на санитарната авиация вече пътува към Израел.

Припомняме, че инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем воден атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тийнейджър. По случая се води разследване, а управителят на водната база е привлечен като обвиняем, след като проверките показаха, че водната база е била без документи.


#Ахелой #дете #инцидент

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