БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на...
Чете се за: 01:00 мин.
ГДБОП влезе в централата на ВиК - Бургас
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

“Беше неволна грешка”: Пуснаха под домашен арест обвиняемия за инцидента с воден атракцион в Ахелой

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
няколко часа пусна ареста полицията пак задържа водача водния атракцион ахелой
Слушай новината

Районният съд в Поморие пусна под домашен арест 55-годишния Иван Сивов, обвинен в професионална небрежност заради инцидента с воден атракцион в Ахелой, при който тежко пострада 17-годишен турист от Израел.

Иван Сивов, обвинен: „Съжалявам, че се стигна до тази ситуация. Пожелавам на момчето да оздравее. Оказахме му адекватна помощ. Винаги съм бил внимателен. Това беше неволна грешка, малшанс.“

Според адвоката му доказателствата до този момент и откритите нарушения около дейността на водната база са безспорни, но той определи като фрапираща неадекватност искането на прокуратурата за най-тежката мярка „задържане под стража“ за това, което е извършил клиентът му.

Според държавното обвинение има опасност обвиняемият да се укрие, тъй като предвиденото наказание, ако бъде призната вината му, е затвор до 2 години. Освен това е взето предвид и че водната база е работила без разрешително от Морска администрация, а самият Сивов не е притежавал свидетелство за управление на джет за атракционна дейност.

Според свидетели при рязък завой обвиняемият не е преценил траекторията на дърпаната надуваема атракция, която се е врязала в скалите на близкия кей и така се е стигнало до тежките наранявания на главата на 17-годишното момче.

Съдът прие, че мярката „домашен арест“ и проследяването с електронна гривна ще доведат до явяването на обвиняемия при старта на съдебния процес, дори ако обвинението бъде преквалифицирано в по-тежко.


#Районен съд - Поморие #Ахелой #Поморие #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
2
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
3
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
5
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Григор Димитров възроди магията и продължава напред на Уимбълдън
6
Григор Димитров възроди магията и продължава напред на Уимбълдън

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Криминално

Заради изчезналата Наталия активираха системата BG-ALERT в три области
Заради изчезналата Наталия активираха системата BG-ALERT в три области
Контрабанда за хиляди евро: Заловиха цигари и вейпове без акцизен бандерол край Видин Контрабанда за хиляди евро: Заловиха цигари и вейпове без акцизен бандерол край Видин
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ) Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
Продължава издирването на 11-годишната Наталия Продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 02:35 мин.
С модерни производствени линии и шумоизолация е разполагала нелегалната фабриката за цигари в Мизия С модерни производствени линии и шумоизолация е разполагала нелегалната фабриката за цигари в Мизия
Чете се за: 01:07 мин.
След инцидента в Ахелой: Прокуратурата повдигна обвинения на водача на джета След инцидента в Ахелой: Прокуратурата повдигна обвинения на водача на джета
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

Обърнал се тир затруднява движението по АМ "Хемус"
Обърнал се тир затруднява движението по АМ "Хемус"
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на пациентката, пострадала при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на пациентката, пострадала при тежката катастрофа на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Румен Радев: България ще наложи резерви върху 21-вия пакет санкции срещу Русия Румен Радев: България ще наложи резерви върху 21-вия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
ЕС санкционира шестима, замесени в отравянето на Навални ЕС санкционира шестима, замесени в отравянето на Навални
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Заради полетите на Пеевски: Сблъсък между ПП и ДПС в парламента
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
ГДБОП влезе в централата на ВиК - Бургас
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Заради изчезналата Наталия активираха системата BG-ALERT в три области
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ