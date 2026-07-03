“Беше неволна грешка”: Пуснаха под домашен арест обвиняемия за инцидента с воден атракцион в Ахелой

Районният съд в Поморие пусна под домашен арест 55-годишния Иван Сивов, обвинен в професионална небрежност заради инцидента с воден атракцион в Ахелой, при който тежко пострада 17-годишен турист от Израел.

Иван Сивов, обвинен: „Съжалявам, че се стигна до тази ситуация. Пожелавам на момчето да оздравее. Оказахме му адекватна помощ. Винаги съм бил внимателен. Това беше неволна грешка, малшанс.“

Според адвоката му доказателствата до този момент и откритите нарушения около дейността на водната база са безспорни, но той определи като фрапираща неадекватност искането на прокуратурата за най-тежката мярка „задържане под стража“ за това, което е извършил клиентът му.

Според държавното обвинение има опасност обвиняемият да се укрие, тъй като предвиденото наказание, ако бъде призната вината му, е затвор до 2 години. Освен това е взето предвид и че водната база е работила без разрешително от Морска администрация, а самият Сивов не е притежавал свидетелство за управление на джет за атракционна дейност.

Според свидетели при рязък завой обвиняемият не е преценил траекторията на дърпаната надуваема атракция, която се е врязала в скалите на близкия кей и така се е стигнало до тежките наранявания на главата на 17-годишното момче.

Съдът прие, че мярката „домашен арест“ и проследяването с електронна гривна ще доведат до явяването на обвиняемия при старта на съдебния процес, дори ако обвинението бъде преквалифицирано в по-тежко.





