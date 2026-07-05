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Георги Павлов: Горд съм, България има бъдеще в леката атлетика

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Президентът на БФЛА поздрави младите национали за рекордните успехи.

Лека Атлетика, Балканиада
Снимка: БФЛА
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Историческото представяне на България на Балканиадата за юноши и девойки до 18 години получи заслужено признание. Президентът на БФЛА Георги Павлов поздрави младите национали за рекордните успехи и разкри какви са следващите цели пред федерацията в подкрепа на талантливите атлети.

"Спортистите ни се класираха в тройката в отборното класиране на Балканиадата за юноши и девойки под 18 г в Ново Место. Те спечелиха рекордните за страната ни от този форум осем златни, два сребърни и два бронзови медала, а четири от титлите бяха гарнирани и с национални рекорди. Това е резултат, който ме прави истински горд - не само заради медалите, а заради характера, таланта и духа, които тези деца показаха. Мога да кажа само едно - България има бъдеще в леката атлетика", сподели Павлов.

"Тези успехи идват и като резултат от политиката да участваме с големи отбори на балканските първенства - нещо, за което държа, защото именно така даваме шанс на повече млади атлети да трупат опит, самочувствие и мотивация. Това обаче няма да бъде възможно без финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, за което съм благодарен.

Точно това е поколението, за което искам да работя още по-усилено. Това са атлетите, на които България ще разчита през следващото десетилетие. Затова моята цел е да намерим начин най-добрите млади състезатели да получават месечни възнаграждения, за да бъдат по-спокойни, по-мотивирани и да останат в спорта.

Именно затова е и идеята ми за увеличаване на таксата за членството на клубовете към БФЛА. Знам, че това не е лесна тема, но вярвам, че е необходима стъпка, ако искаме клубовете да имат повече възможности, треньорите да бъдат по-добре подкрепени, а децата - по-сигурни в своя път.

Благодаря на всички състезатели за вдъхновението. Благодаря на треньорите и клубовете за ежедневната работа. Благодаря и на родителите, които в много случаи са най-голямата опора и основните спонсори на своите деца.

Ще продължа да се боря за повече средства, повече партньори и по-добри условия за българската лека атлетика. Защото тези деца заслужават спокойствие, подкрепа и шанс да развият таланта си тук, в България.

Гордея се с вас. И вярвам, че най-силните ви години тепърва предстоят", добави още президентът на федерацията.

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

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