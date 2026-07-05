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Родители са глобени за това, че 14-годишните им деца са карали електрически тротинетки в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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родители глобени годишните деца карали електрически тротинетки бургас
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Родители на три 14-годишни момчета са глобени с по 250 евро, след като децата им са били установени да управляват електрически тротинетки в нарушение на закона.

Сигнал за група деца, намиращи се в двора на училище в Бургас и управляващи електрически тротинетки, е подаден на 1 юли. На място е изпратен екип на УКОРС. Общинските служители са установили децата и са ги отвели във Второ районно управление, където са били извикани и техните родители.

Съгласно действащите правила, лица под 16-годишна възраст нямат право да управляват електрически тротинетки. При нарушения от непълнолетни отговорността се носи от родителите, на които се налагат санкции.

Това е втори подобен случай в рамките на няколко седмици в града, при който родител е санкциониран, след като детето му е хванато да управлява индивидуално електрическо превозно средство. При предходния случай нарушението е установено на ул. „Александровска“.

От началото на юни в Бургас са глобени 61 души за управление на електрически тротинетки на нерегламентирани места. Санкционирани са и 47 велосипедисти. Според общината сигналите за подобни нарушения са ежедневни и десетки на брой.

Община Бургас настоява за по-бързо приемане на наредба за задължителна регистрация на електрическите индивидуални превозни средства. Според местната администрация това е най-ефективният начин за идентифициране на нарушителите, тъй като тротинетките са бързи и маневрени, а опитите за спирането им често създават риск както за водачите, така и за околните.

#глобени родители #Бургас #електрически тротинетки

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