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Седем души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич - Варна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:55 мин.
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Снимка: БТА
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Седем души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич – Варна, станала в неделния следобед, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие по главния път Добрич – Варна е получен около 16.40 ч. вчера. Катастрофата е станала на около три километра от разклона за село Стефаново.

При извършените първоначални действия на място полицаите са установили, че лек автомобил, управляван от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в лек автомобил, управляван от 36-годишна жена. Вследствие на инцидента всички участници в катастрофата са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич. Общо седем души, сред които и деца, са пострадали с различни травми и фрактури.

Жена на 45 години, пътувала в единия автомобил, е настанена в реанимация, като за живота ѝ има опасност. Жена на 61 г., която е пътувала във втория автомобил, е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна“ във Варна, където също е настанена в реанимация и има опасност за живота ѝ. На двамата водачи са взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

Заради катастрофата движението по път II-29 Добрич – Варна в района на „Пети километър“ беше временно ограничено. Трафикът се пренасочваше по обходен маршрут Добрич – Стефаново – път II-29 и обратно, като движението се регулираше от екипи на „Пътна полиция“.

#Добрич - Варна #пострадали #катастрофа

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