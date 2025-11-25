БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама полицаи от МВР - София бяха отличени за проявена смелост при пожар в автобусен гараж

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Двама служители на Областната дирекция на МВР - София – младши инспекторите Ивайло Пенев и Алекс Станиславов – получиха официални грамоти и парични награди за проявен героизъм по време на пожар в автобусен гараж, избухнал през миналата седмица.

На кратка церемония пред ръководния състав на дирекцията директорът старши комисар Тихомир Ценов поздрави полицаите за тяхната решителност и непоколебимост в критичната ситуация.

"Гордея се със служители като вас. Вие сте пример за достойнство и мъжество!", заяви старши комисар Ценов, като пожела на двамата служители здраве и все така силен дух.

Кадри от бодикамерите им показаха как униформените се хвърлят в огъня без колебание, рискувайки собствената си безопасност, за да спасят множество автобуси и да предотвратят значителни материални щети.

За проявения висок професионализъм и смелост Пенев и Станиславов са отличени с индивидуални парични награди от директора на ОД на МВР - София.

#награда за полицаи #изгорели автобуси

Последвайте ни

ТОП 24

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
1
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
5
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
6
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Дъжд и сняг в неделя
6
Дъжд и сняг в неделя

Още от: Общество

Ректорът на СУ: Без обич и смирение е невъзможно да поемеш по трудния път на познанието
Ректорът на СУ: Без обич и смирение е невъзможно да поемеш по трудния път на познанието
"Мяра": 86% от българите смятат, че заплатите им не се вдигат достатъчно "Мяра": 86% от българите смятат, че заплатите им не се вдигат достатъчно
Чете се за: 01:45 мин.
Форум за свободата на медиите се провежда в София Форум за свободата на медиите се провежда в София
Чете се за: 04:47 мин.
Спор за училищните дворове - да останат заключени или да са отворени извън учебно време? Спор за училищните дворове - да останат заключени или да са отворени извън учебно време?
Чете се за: 06:37 мин.
Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения Социалното министерство засилва борбата с фалшивите ТЕЛК решения
Чете се за: 04:12 мин.
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ) Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа от...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
"Мяра": 86% от българите смятат, че заплатите им не се...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ