Двама полицаи от МВР - София бяха отличени за проявена смелост при пожар в автобусен гараж

Двама служители на Областната дирекция на МВР - София – младши инспекторите Ивайло Пенев и Алекс Станиславов – получиха официални грамоти и парични награди за проявен героизъм по време на пожар в автобусен гараж, избухнал през миналата седмица.

На кратка церемония пред ръководния състав на дирекцията директорът старши комисар Тихомир Ценов поздрави полицаите за тяхната решителност и непоколебимост в критичната ситуация.

"Гордея се със служители като вас. Вие сте пример за достойнство и мъжество!", заяви старши комисар Ценов, като пожела на двамата служители здраве и все така силен дух.

Кадри от бодикамерите им показаха как униформените се хвърлят в огъня без колебание, рискувайки собствената си безопасност, за да спасят множество автобуси и да предотвратят значителни материални щети.

За проявения висок професионализъм и смелост Пенев и Станиславов са отличени с индивидуални парични награди от директора на ОД на МВР - София.