Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал “Младост”

Двама са задържани за кражба от апартамент в столичният квартал “Младост”. Открита е значителна сума пари. Преди около два месеца, след като в Столичната дирекция на полицията беше получена информация, че две лица, известни като криминален контингент, извършват кражби на територията на град София, незабавно бяха предприети оперативно-издирвателни мероприятия.

"В хода на работата беше установено местонахождението им и в рамките на днешния ден, при специализирана полицейска операция, двете лица бяха локализирани в ж.к. „Младост“ и непосредствено след извършване на кражба бяха задържани". Това заяви Иван Райчев - Началник сектор кражби при СДВР.

Лицата са известни на полицията, многократно задържани за взломни кражби от жилища, осъждани са. Прякорите им са „Бръмбъра“ и „Ширкът“. Единият е на 40 години, другият – на 50 години.

Задържани са за срок от 24 часа с полицейска мярка, като материалите ще бъдат докладвани на Софийската районна прокуратура.