Двама юноши, родени 2010 година, тренират с Ботев Враца

Христо Янев взе в първия отбор на Ботев Враца двама юноши, родени през 2010 година. Става дума за Велислав Иванов и Виктор Тодоров, съобщиха от клуба чрез видео.

„Две момчета от набор 2010 – Велислав Иванов и Виктор Тодоров, вече тренират редом с представителния отбор на Ботев Враца.

Подкрепяме ги и вярваме, че това е само началото на техния път към професионалния футбол! С Ботевска воля, с Ботевски дух“, написаха от Ботев Враца в своя профил в социалните мрежи.