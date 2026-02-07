Двама заподозрени за опита за убийство на руския генерал Алексеев ще бъдат разпитани

Двама души, заподозрени в опита за убийство на висшия руски военен разузнавач генерал-лейтенант Владимир "скоро ще бъдат разпитани", съобщи руският вестник "Коммерсант" като се позова на източник, близък до разследването.

Изданието съобщава, че след разпита заподозрените ще бъдат обвинени. Досега Русия не е съобщила официално, че има задържани за вчерашното покушение срещу Алексеев, който беше опериран след атаката, и според руски медии, е жив.

Руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че зад опита за покушение стои Киев, макар че все още няма доказателства за това.