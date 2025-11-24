Еди Хау: Марсилия ще бъде истински тест

Еди Хау настоя Нюкасъл да превърне победата над Манчестър Сити в отправна точка, а не в единичен проблясък, преди ключовото гостуване на Олимпик Марсилия в Шампионската лига. „Свраките“ преследват четвърти пореден успех в турнира, но мениджърът подчерта, че постоянството остава ахилесовата пета на тима.

„Играем добре и у дома, и навън, но още търсим онова усещане, че можем да поддържаме нивото си във всеки мач“, призна Хау.

Той допълни, че за първи път от началото на кариерата си в Нюкасъл усеща колко силно може да бъде това поколение, но реалността на сезона досега го кара да бъде предпазлив:

„Нуждаем се от повече увереност и трябва да извлечем максимума от подобни мачове. Марсилия ще бъде истински тест.“

Мениджърът очаква тежка битка на „Велодром“, след която Нюкасъл веднага се изправя пред още едно изпитание – гостуване на Евертън във Висшата лига. „Следващите два мача могат да дадат много отговори. Нашата задача е да ги дадем на терена“, подчерта той.

Добрата новина за „свраките“ е, че Антъни Гордън се завръща в групата след травма, докато Киърън Трипиър няма да пътува. Хау предупреди, че отбраната трябва да бъде на максимална концентрация срещу звездата на Марсилия: