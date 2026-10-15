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Една от противогрипните ваксини няма да се предлага в аптеките този сезон

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Производителят е уведомил Здравното министерство и Агенцията по лекарствата за невъзможност да осигури ваксини срещу грип

Една от противогрипните ваксини няма да се предлага в аптеките този сезон
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В Министерството на здравеопазването и в Изпълнителната агенция по лекарствата е постъпило писмо от производителя "Инфлувак" за невъзможност да подсигури ваксини срещу грип за аптечния пазар. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Министерството е ангажирано с обезпечаването на националните програми за ваксинопрофилактика. Доставките на ваксините за свободния пазар са търговски въпрос между аптеките, търговците на едро и притежателя за разрешения за употреба.

От Българския фармацевтичен съюз съобщиха на сайта си, че са получили официална информация от притежателя на разрешение за употреба на противогрипната ваксина Influvac, че по информация от производителя на ваксината, за сезона 2026/2027 г. се очаква да получи по-малки количества от първоначално планираните.

В резултат на това всички наличности, които ще бъдат доставени, ще бъдат разпределени за националните програми за противогрипна ваксинация и Influvac за аптечната мрежа няма да бъде наличен за грипния сезон 2026/2027 г., допълват от Фармацевтичния съюз.

Безплатно ваксиниране срещу грип се осигурява по две национални програми, в които се предвижда имунизация на деца и на възрастни на и над 65-годишна възраст.

#наличност на ваксини #противогрипна ваксина #аптеки

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