ИЗВЕСТИЯ

След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЕК: Пристрастяващият дизайн на ТикТок нарушава европейските закони

Десислава Апостолова
Чете се за: 03:02 мин.
По света
пристрастяващият дизайн тикток нарушава европейските закони
Снимка: БГНЕС
Европейската комисия установи днес, че ТикТок нарушава Законодателния акт за цифровите услуги заради своя пристрастяващ дизайн. Той включва функции като безкраен скрол, автоматична игра, известия за натискане и силно персонализираната система за препоръчване.

Предварителното разследване на Комисията показва, че ТикТок не е оценил по подходящ начин как тези характеристики, водещи до пристрастяване, биха могли да навредят на физическото и психическото благосъстояние на неговите ползватели, включително малолетните и непълнолетните лица и уязвимите пълнолетни лица.

Например, като постоянно "възнаграждават" потребителите с ново съдържание, някои характеристики на дизайна на ТикТок подхранват желанието да се продължи превъртането и да се премести мозъкът на потребителите в "автопилотен режим". Научните изследвания показват, че това може да доведе до натрапчиво поведение и да намали самоконтрола на потребителите.

Освен това, в своята оценка ТикТок пренебрегна важни показатели за натрапчиво използване на приложението, като например времето, което непълнолетните прекарват в социалната медия през нощта, честотата, с която потребителите отварят приложението, и други потенциални показатели.

ТикТок изглежда не успява да приложи разумни, пропорционални и ефективни мерки за смекчаване на рисковете, произтичащи от неговия пристрастяващ дизайн. Например инструментите за управление на екранното време и инструментите за родителски контрол, изглежда не намаляват ефективно рисковете, произтичащи от пристрастяващия дизайн на ТикТок.

Инструментите за управление на времето не изглеждат ефективни, за да позволят на потребителите да намалят и контролират използването на ТикТок. По подобен начин родителският контрол може да не е ефективен, тъй като изисква допълнително време и умения от родителите за въвеждане на контрола.

На този етап Комисията счита, че ТикТок трябва да промени основния дизайн на своята услуга. Например чрез деактивиране на ключови функции, водещи до пристрастяване, като например "безкраен скрол" с течение на времето, прилагане на ефективни "паузи за екранно време", включително през нощта, и адаптиране на системата за препоръчване.

ТикТок може да разгледа документите от преписката по разследването на Комисията и да отговори писмено на предварителните констатации. Ако предварителното становище бъде потвърдено окончателно, Европейската комисия може да издаде решение за неспазване, което може да доведе до глоба до 6 % от общия годишен световен оборот на доставчика.

#ТикТок #социални мрежи #Европейска комисия

