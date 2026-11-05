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Експресна победа изстреля Нуно Боржеш до първия му четвъртфинал в турнир от сериите Мастърс 1000

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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На четвъртфиналите на турнира в Париж 29-годишният Боржеш ще се изправи срещу победителя от мача между Ян-Ленард Щруф и Каспер Рууд.

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Нуно Боржеш постигна третата си поредна победа, за да достигне до първия си четвъртфинал в турнир от сериите Мастърс 1000. 49-тият в световната ранглиста португалец победи Игнасио Бусе на осминафиналите на Мастърса в Париж с 6:0, 6:2.

Боржеш, който влезе в схемата като щастлив губещ, не е загубил сет в трите си мача, изиграни в основната схема на турнира, и дори не е стигал до тайбрек.

Бусе, който победи Даниил Медведев на осминафиналите не можа да се противопостави на Боржеш. Перуанецът бе далеч от играта си срещу руснака, като взе медицински таймаут във втория сет, но физиотерапевтът не успя да направи чудо. Бусе успя да спечели само още един гейм.

На четвъртфиналите. 29-годишният Боржеш ще се изправи срещу победителя от мача между Ян-Ленард Щруф и Каспер Рууд.

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#тенис турнир в Париж 2026 (#150396) #"Мастърс 1000" в Париж #Нуно Боржеш

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