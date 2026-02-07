Елизара Янева се класира на финала на сингъл на турнир в Порто

Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, разгроми хърватката Леа Бошкович с 6:0, 6:0 за 57 минути.

За титлата Янева ще играе с победителката от мача между №5 Лина Гьорческа (Република Северна Македония) и седмата поставена Фиона Кроули (САЩ).

Тя е спечелила три титли в турнирите за жени от ITF. Силната ѝ серия през сезона включва и второ място в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара), както и достигане до четвъртфиналите в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

С класирането си миналата седмица българката се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на „Ролан Гарос“.