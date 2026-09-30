Емилиян Георгиев поема направление „Обществено строителство“ в Столичната община

Емилиян Георгиев ще поеме ръководството на направление „Обществено строителство“ в Столичната община. Той наследява Никола Лютов в момент, в който голяма част от подготвените през последните години инфраструктурни проекти преминават към изпълнение. Основната задача в следващия етап е ускореното придвижване и изпълнение на проектите от инвестиционната програма на София.

Георгиев е дългогодишен ръководител в Столичната община и в момента е директор на дирекция „Поддръжка на транспортната инфраструктура“. Той поема ресора в момент, в който София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята си.

Изборът му поставя фокус върху приемствеността и ускореното придвижване на проектите от подготовка към реално строителство, като се запазват натрупаната експертиза и познаването на проектите в администрацията.