ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия

от БНТ , Източник: БТА
По света
ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи, че в следващите дни ще свика извънредно заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС заради Гренландия.

Той посочва, че консултациите му с европейските лидери са показали единство по отношение на принципите на международното право, териториалната цялост и националния суверенитет; единство за подкрепа и съпричастност с Дания и Гренландия; отчитане на споделения трансатлантически интерес за мир и сигурност в Арктика, особено чрез НАТО; обща оценка, че митата биха подкопали трансатлантическите отношения и са несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ.

По думите на Коща страните от ЕС са готови да се защитят от всякаква форма на принуда. Според него те остават в готовност да продължат да се ангажират конструктивно със САЩ по всички въпроси от общ интерес.

Предвид значението на последните събития и с цел по-нататъшно съгласуване, реших да свикам извънредно заседание на Европейския съвет в следващите дни, се допълва в изявлението на Коща.

