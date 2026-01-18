ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи, че в следващите дни ще свика извънредно заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС заради Гренландия.

Той посочва, че консултациите му с европейските лидери са показали единство по отношение на принципите на международното право, териториалната цялост и националния суверенитет; единство за подкрепа и съпричастност с Дания и Гренландия; отчитане на споделения трансатлантически интерес за мир и сигурност в Арктика, особено чрез НАТО; обща оценка, че митата биха подкопали трансатлантическите отношения и са несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ.

По думите на Коща страните от ЕС са готови да се защитят от всякаква форма на принуда. Според него те остават в готовност да продължат да се ангажират конструктивно със САЩ по всички въпроси от общ интерес.