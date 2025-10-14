Ескалация на политическата криза: Президентът на Мадагаскар разпусна парламента

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина заяви, че е разпуснал националния парламент, като ескалира по този начин противопоставянето с протестиращите и военните, които го накараха да избяга от страната, предаде Ройтерс.

В указ, публикуван във Фейсбук, се съобщава, че президентът се е консултирал с ръководителите на двете камари на магадаскарския парламент, но не е ясно дали това решение има правна тежест.

Във вчерашно обръщение към нацията от неразкрито място Ражоелина отказа да се оттегли, въпреки че в продължение на седмици в Мадагаскар има младежки протести с искане за оставката му и масови дезертьорства от армията. Опозицията се опитва да събере достатъчно подписи, за да започне процедура по импийчмънт срещу него в парламента.