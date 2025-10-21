БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Естер Ледецка ще участва в сноуборда на Олимпийските игри, а не в алпийските ски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Причината за това решение е програмата на състезанията.

трикратната олимпийска шампионка естер ледецка участва световната купа сноуборд пампорово
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Естер Ледецка, единствената жена, спечелила злато в два различни спорта на едни и същи Зимни олимпийски игри, направи своя избор за участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Чешката звезда ще пропусне състезанието по спускане в алпийските дисциплини, за да се опита да вземе трето поредно олимпийско злато в гигантския слалом в сноуборда, след като всички усилия да се промени програмата се провалиха. Тъй като двете състезания се провеждат в един и същи ден, тя просто не може да се състезава и в двете.

30-годишната състезателка подаде жалба до Международния олимпийски комитет с подкрепата на Йохан Елиаш, президентът на Световната федерация по ски, която беше отхвърлена.

"Няколко пъти плаках заради това, но направихме всичко възможно. Разбирам, че не е лесно да се координира програмата, но вярвах, че може да се направи. Аз съм единственият спортист, който се е класирал за два спорта за трети път, така че се надявах, че ще вземат това предвид", каза Ледецка.

В програмата финалът на паралелния гигантски слалом по сноуборд е насрочен за 13:00 часа в Ливиньо на 8 февруари. Спускането за жени е в Кортина от 11:30 часа същия ден. Разстоянието между двата курорта е около четири часа с кола.

Ледецка беше единствената жена, която се класира едновременно за участие в алпийските ски и в сноуборда в Пьончан 2018. Тя постигна зашеметяващ дубъл, като спечели златото в супергигантския слалом и в паралелния гигантски слалом.

На Зимните олимпийски игри в Пекин 2022 тя защити златото си в сноуборда и завърши пета в супергигантския слалом, 27-а в спускането и четвърта в алпийската комбинация. На тазгодишното Световно първенство по ски алпийски дисциплини тя взе бронз в спускането.

Състезанието в супергигантски слалом за жени на Олимпийските игри догодина е насрочено за 12 февруари, така че Ледецка би трябвало да може да участва.

Свързани статии:

Естер Ледецка продължава да твори олимпийска история
Естер Ледецка продължава да твори олимпийска история
Чете се за: 01:20 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
4
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката
6
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Зимни

Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах
Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах
Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за усещането, когато съм бил шампион Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за усещането, когато съм бил шампион
Чете се за: 04:47 мин.
Феновете на алпийския сноуборд избраха Малена Замфирова за своя фаворитка с гласуване за виртуалната Световна купа на FIS Феновете на алпийския сноуборд избраха Малена Замфирова за своя фаворитка с гласуване за виртуалната Световна купа на FIS
Чете се за: 01:40 мин.
Зографски влезе в Топ 15 на старта в Хинценбах от лятната верига по ски скокове Зографски влезе в Топ 15 на старта в Хинценбах от лятната верига по ски скокове
Чете се за: 01:00 мин.
Овечкин се отчете с първия си гол за новия сезон в НХЛ Овечкин се отчете с първия си гол за новия сезон в НХЛ
Чете се за: 03:00 мин.
Щафетата на България на четвърто място на Световната купа по шорттрек в Монреал Щафетата на България на четвърто място на Световната купа по шорттрек в Монреал
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

12-годишен ученик е намушкан в столично училище
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ