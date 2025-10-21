Естер Ледецка ще участва в сноуборда на Олимпийските игри, а не в алпийските ски

Естер Ледецка, единствената жена, спечелила злато в два различни спорта на едни и същи Зимни олимпийски игри, направи своя избор за участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Чешката звезда ще пропусне състезанието по спускане в алпийските дисциплини, за да се опита да вземе трето поредно олимпийско злато в гигантския слалом в сноуборда, след като всички усилия да се промени програмата се провалиха. Тъй като двете състезания се провеждат в един и същи ден, тя просто не може да се състезава и в двете.

30-годишната състезателка подаде жалба до Международния олимпийски комитет с подкрепата на Йохан Елиаш, президентът на Световната федерация по ски, която беше отхвърлена.

"Няколко пъти плаках заради това, но направихме всичко възможно. Разбирам, че не е лесно да се координира програмата, но вярвах, че може да се направи. Аз съм единственият спортист, който се е класирал за два спорта за трети път, така че се надявах, че ще вземат това предвид", каза Ледецка.

В програмата финалът на паралелния гигантски слалом по сноуборд е насрочен за 13:00 часа в Ливиньо на 8 февруари. Спускането за жени е в Кортина от 11:30 часа същия ден. Разстоянието между двата курорта е около четири часа с кола.

Ледецка беше единствената жена, която се класира едновременно за участие в алпийските ски и в сноуборда в Пьончан 2018. Тя постигна зашеметяващ дубъл, като спечели златото в супергигантския слалом и в паралелния гигантски слалом.

На Зимните олимпийски игри в Пекин 2022 тя защити златото си в сноуборда и завърши пета в супергигантския слалом, 27-а в спускането и четвърта в алпийската комбинация. На тазгодишното Световно първенство по ски алпийски дисциплини тя взе бронз в спускането.

Състезанието в супергигантски слалом за жени на Олимпийските игри догодина е насрочено за 12 февруари, така че Ледецка би трябвало да може да участва.