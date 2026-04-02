Етрополе открива "Зала на спортната история" с кът на Христо Стоичков

В неделя, 5 април, от 11:00 часа официално ще бъде открита "Залата на спортната история на Етрополе" - ново пространство, създадено да съхранява и представя постиженията на местните спортисти през годините, съобщиха от общината. Инициативата е на кмета инж. Владимир Александров и има за цел да събере на едно място паметта за успехите, които изграждат спортния облик на града.

Събитието ще бъде уважено лично от Христо Стоичков, който е официален гост на откриването. Неговото присъствие е още едно доказателство за изграденото силно партньорство и взаимно уважение между него и кмета инж. Владимир Александров, обединени от общата кауза – развитието на спорта в града.

Специален акцент в експозицията ще бъде кът, посветен на Христо Стоичков – почетен гражданин на Етрополе, чиято школа се развива именно тук. Легендата ще покаже и своя изложба с лични експонати от кариерата си, които за първи път ще бъдат представени пред широка публика в града и ще радват посетителите и в бъдеще.

Присъствието на Стоичков придава допълнителна тежест на събитието, което надхвърля рамките на традиционна изложба и се превръща в среща между поколенията – между постигнатото и онова, което предстои.

С откриването на залата Етрополе прави още една стъпка към утвърждаването си като град, който не само развива детско-юношеския спорт, но и пази своята история като източник на вдъхновение за бъдещето.

