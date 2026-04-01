Етрополе става футболна столица на млади таланти: 77 отбора идват за Etropole Tournament 2026

Спорт
Турнирът е под патронажа на Христо Стоичков и ще събере млади таланти от страната и чужбина

Между 4 и 7 април град Етрополе ще бъде домакин на международния детски футболен турнир Etropole Tournament 2026, който се очертава като едно от най-мащабните събития в календара на подрастващия футбол у нас.

В надпреварата ще участват 27 клуба с общо 77 отбора, а на терена ще излязат деца от наборите 2013 до 2019 година – бъдещите лица на футбола. Турнирът се организира от ПФК Етрополе със съдействието на общината и е под патронажа на Христо Стоичков по повод неговия 60-годишен юбилей.

Присъствието на легендата придава допълнителна тежест на събитието, като връзката му с града е дългогодишна. Камата е почетен гражданин на Етрополе и развива своя школа именно там.

Със сериозен международен интерес, стабилна организация и силно участие, турнирът обещава да превърне Етрополе в сцена на бъдещето на футбола, събрано на едно място.

#Etropole Tournament 2026 #христо стоичков

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Български футбол

Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски
Лудогорец спечели домакинството си на ЦСКА 1948 и скъси разликата с Левски
Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)
Хулио Веласкес: Почти невъзможно бе да играем футбол на този терен Хулио Веласкес: Почти невъзможно бе да играем футбол на този терен
Чете се за: 01:35 мин.
Ясен Петров: Благодаря на момчетата за подаръка с този незабравим гол Ясен Петров: Благодаря на момчетата за подаръка с този незабравим гол
Чете се за: 01:30 мин.
Левски се подхлъзна срещу Добруджа Левски се подхлъзна срещу Добруджа
Чете се за: 02:10 мин.
Първа лига: Добруджа - Левски (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Добруджа - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
