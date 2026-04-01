Етрополе става футболна столица на млади таланти: 77 отбора идват за Etropole Tournament 2026

Между 4 и 7 април град Етрополе ще бъде домакин на международния детски футболен турнир Etropole Tournament 2026, който се очертава като едно от най-мащабните събития в календара на подрастващия футбол у нас.

В надпреварата ще участват 27 клуба с общо 77 отбора, а на терена ще излязат деца от наборите 2013 до 2019 година – бъдещите лица на футбола. Турнирът се организира от ПФК Етрополе със съдействието на общината и е под патронажа на Христо Стоичков по повод неговия 60-годишен юбилей.

Присъствието на легендата придава допълнителна тежест на събитието, като връзката му с града е дългогодишна. Камата е почетен гражданин на Етрополе и развива своя школа именно там.

Със сериозен международен интерес, стабилна организация и силно участие, турнирът обещава да превърне Етрополе в сцена на бъдещето на футбола, събрано на едно място.