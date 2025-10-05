БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евертън обърна Кристъл Палас във Висшата лига

Спорт
"Карамелите" се върнаха към победите в английския елит.

Евертън обърна Кристъл Палас във Висшата лига
Снимка: БТА
Евертън се върна на победния път във Висшата лига. „Карамелите“ отказаха Кристъл Палас с 2:1 на свой терен в мач от седмия кръг.

Отборът от Ливърпул изоставаше с 0:1 на почивката, но постигна обрат и се изкачи до седмото място в класирането.

Колумбийският национал Даниел Муньос даде аванс за "орлите" в 37-ата минута, но попадения на Лиман Ндиайе от дузпа в 73-ата минута и на Джак Грийлиш в допълнителното време осигуриха втори пореден успех в полза на "карамелите", които имат 11 точки в актива си.

Кристъл Палас беше всерия от 19 поредни двубоя без поражения във всички турнири.

