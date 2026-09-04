Евертън пред подпис с Антони Марсиал

Евертън обмисля да подпише с нападателя Антони Марсиал със свободен трансфер, според Talksport. Английският клуб в момента спешно търси нов таран, като се има предвид, че единственият останал футболист в предни позиции в отбора е Тиерно Бари.

Последният клуб на 30-годишния французин Марсиал е Монтерей, където игра от септември 2025 г. до юни 2026 г. Той отбеляза един гол в 20 мача.

Кариерата му включва още периоди с АЕК Атина, Манчестър Юнайтед, Севиля, Монако и Олимпик Лион.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната стойност на бившия френски национал на 3,5 милиона евро.