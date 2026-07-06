Европарламентът обсъжда сигурността, бюджета и разширяването на ЕС

Стратегията за сигурността и отбраната, новият дългосрочен бюджет и разширяването на ЕС са част от акцентите в дневния ред на сесията на Европарламента, която започва в Страсбург.



Очаква се утре да бъдат гласувани новите правила за защита на пътниците във въздушния транспорт, при проблеми с пътуването. В сряда парламентът трябва да приеме годишните доклади за напредъка на Украйна, Молдова и Сърбия - за членство в ЕС, ще бъде гласувана и резолюция.

Евродепутатите предстои да одобрят финално актуализирани правила, които гарантират достъп до социална сигурност за работниците, които живеят или работят в друга страна членка на ЕС.