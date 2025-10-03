БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ФИФА представи топката за световното първенство през 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Топката носи името Трионда.

десетте добри футболисти пропуснат мондиала катар снимки
Снимка: БГНЕС
Международната федерация по футбол (ФИФА) представи официалната топка за световното първенство през 2026 г. Турнирът ще се проведе в три държави: САЩ, Канада и Мексико.

Дизайнът на топката включва три цвята - червен, син и зелен - символизиращи страните домакини. Топката носи името Трионда.

Четиридесет и осем национални отбора ще участват в световното първенство, разделени в 12 групи от по четири отбора. Първите два отбора, заедно с осемте най-добри отбора, завършили на трето място, ще се класират за елиминационната фаза. Освен това, Мондиалът ще добави нов етап: 1/32 финали.

#Световно първенство по футбол 2026 г.

