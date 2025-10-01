Филм на Евгения Атанасова за Кристо и Жан-Клод с номинация в международен фестивал в САЩ

Филмът "Портите в Ню Йорк - Дългият живот на временното изкуство" на Евгения Атанасова, получи номинация в международния филмов фестивал НаноКон в Съединените Щати.

Филмът, с оператор Калин Иванов и режисьор Миглена Атанасова, разказва историята на проекта "Портите" на Кристо и Жан-Клод, по повод неговия 20 годишен юбилей.

В края на тази седмица кметството в Париж ще даде официално тяхното име на площад във френската столица по повод 40-години от произведението им "Опакованият Пон Ньоф".