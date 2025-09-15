Фотофиниш определи шампиона в маратона при мъжете

Танзаниецът Алфонс Симбу спечели по изключително драматичен начин маратона при мъжете на световното първенство по лека атлетика в Токио, след като победи с фотофиниш на финала германеца Аманал Петрос.

И двамата бегачи пресякоха линията за време от 2:09.48 минути, като това е най-драматичният финал и най-малката разлика в историята на маратона на световни първенства. Фотофинишът отреди незначителната разлика между двамата от 0.03 секунди.

"Когато влязохме на стадиона, не бях сигурен, че съм спечелил. И след финала не знаех кой печели. Когато видях повторения на видео стената с моето име начело, бях облекчен", коментира Симбу.

Разликата е много по-малка и от 2001 на световното първенство в Едмънтън, когато само секунда раздели етиопеца Гезахеге Абера и Саймън Бивот от Кения.

Италианецът Илиас Ауани спечели бронзов медал, след като завърши пет секунди зад двамата.

33-годишният Симбу стана първият атлет от Танзания, който печели златен медал на такъв форум, а Петрос донесе едва втория медал за Германия от маратон на световни първенства.