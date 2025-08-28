Франция не показа колебания срещу Белгия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Националният отбор на Франция постави безпроблемно начало на участието си на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Кипър и Финландия. Съставът на Фредерик Фоту сломи съпротивата на Белгия след 92:64 в мач от първия кръг в група D. В "Сподек Арена", Катовице актуалните европейски вицешампиони наложиха волята си още през първото полувреме, отказвайки играчите на Дарио Герга от каквито и мечти за успех.

Мачът не мина без българско присъствие, тъй като Елеонора Рангелова бе комисар.

На 30 август (събота) "петлите" ще спорят с другия фаворит в групата - Словения, а белгийците ще играят с Исландия.

Силното представяне на Билал Кулибали бе в основата на силния старт за символичните домакини да се сдобият с лидерството на бърза ръка. Аргументите на белгийците в нападение липсваха и въпреки че дадоха заявка за някаква интрига, Алекс Сар ги лиши от възможностите за обрат и изведе французите с 8 точки напред след 10 минути игра.

Солидната игра в защита предостави възможността на „петлите“ да намерят безпроблемно пътя към двуцифрената разлика в началото на втората част. Верните решения в белгийския лагер липсваха до голяма степен, а Надир Хифи се отчете с кратка серия, чрез която „сините“ фиксираха 43:27 в своя полза на голямата почивка.

„Сините“ продължиха в същия дух и при подновяването на играта, когато стигнаха до още по-сериозна разлика, изградена главно от Гершон Ябуселе, Ели Окобо и Закари Ризаше. Белгийците отново не бяха в състояние да отговорят и актуалният европейски вицешампион се отскубна с 21 точки в края на предпоследния период. Така във финалната десетка отдавна бе ясно, че ситуацията на паркета няма как да се промени и това бе всичко.

Всеки един играч французите се разписаха, като колоната на реализаторите бе поведена от Ели Окобо и Билал Колибали (7 борби) с по 12 точки. Гершон Ябуселе отбеляза 11, Закари Ризаше и Надир Хифи реализираха по 10.

Ханс Ванвейн бе над всички за белгийските "лъвове" с 13 точки и 5 борби. Исмаел Бако има 11 и 7 овладени под двата ринга топки.