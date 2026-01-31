Фратрия назначи Виктор Уляницки за директор на детско-юношеската школа

Втородивизионният Фратрия официално обяви назначението на Виктор Уляницки за директор на детско-юношеската си школа. Новината беше съобщена от варненския клуб, който представи 43-годишния специалист като ключова фигура в развитието на академията.

Уляницки има над 15 години опит на професионално ниво и богата треньорска биография в различни държави и първенства. В кариерата си той е работил в клубове като Оболон, Кривбас, Металург (Донецк), Ворскла, Мордовия, както и в казахстанските Тараз, Алтай, Аксу и Ордабаси. През годините е заемал различни роли – асистент-треньор, спортен директор и част от управленските структури на професионални клубове.

Освен че поема ръководството на детско-юношеската школа на Фратрия, Виктор Уляницки ще бъде и старши треньор на отбора до 17 години. От клуба подчертават, че неговият системен подход, внимание към детайла и разбиране за съвременния футбол са важна стъпка към устойчивото развитие на младите играчи.

"Убедени сме, че Фратрия расте, когато начело застават професионалисти“, се казва в официалното съобщение на клуба, който приветства новия си кадър с "Добре дошъл в семейството“.