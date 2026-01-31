БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фратрия назначи Виктор Уляницки за директор на детско-юношеската школа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Опитният специалист поема и отбора до 17 години на варненския клуб

фратрия назначи виктор уляницки директор детско юношеската школа
Слушай новината

Втородивизионният Фратрия официално обяви назначението на Виктор Уляницки за директор на детско-юношеската си школа. Новината беше съобщена от варненския клуб, който представи 43-годишния специалист като ключова фигура в развитието на академията.

Уляницки има над 15 години опит на професионално ниво и богата треньорска биография в различни държави и първенства. В кариерата си той е работил в клубове като Оболон, Кривбас, Металург (Донецк), Ворскла, Мордовия, както и в казахстанските Тараз, Алтай, Аксу и Ордабаси. През годините е заемал различни роли – асистент-треньор, спортен директор и част от управленските структури на професионални клубове.

Освен че поема ръководството на детско-юношеската школа на Фратрия, Виктор Уляницки ще бъде и старши треньор на отбора до 17 години. От клуба подчертават, че неговият системен подход, внимание към детайла и разбиране за съвременния футбол са важна стъпка към устойчивото развитие на младите играчи.

"Убедени сме, че Фратрия расте, когато начело застават професионалисти“, се казва в официалното съобщение на клуба, който приветства новия си кадър с "Добре дошъл в семейството“.

#Виктор Уляинцки #Фратрия #директор

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
2
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
3
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
4
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
5
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения
6
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Български футбол

Петър Станич: В момента сме в по-добро състояние от Ференцварош
Петър Станич: В момента сме в по-добро състояние от Ференцварош
Хуан Переа: Дойдох в Левски да давам най-доброто от себе си Хуан Переа: Дойдох в Левски да давам най-доброто от себе си
Чете се за: 01:50 мин.
Локомотив София загря за пролетния дял в Първа лига Локомотив София загря за пролетния дял в Първа лига
Чете се за: 00:32 мин.
Левски: Очаква се клубът да е с напълно изчистени публични задължения в края на годината Левски: Очаква се клубът да е с напълно изчистени публични задължения в края на годината
Чете се за: 01:37 мин.
Левски подписа договор със сина на Емил Ангелов Ернан Левски подписа договор със сина на Емил Ангелов Ернан
Чете се за: 00:52 мин.
Радослав Гидженов е футболен съдия №1 за 2025 година Радослав Гидженов е футболен съдия №1 за 2025 година
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер "Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
Методи Байкушев от ПП за отпадането на знакови лица от партийните...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Месеци след потопа „Елените“ остават без ясно бъдеще, а...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Пленум на БСП: Социалистите решават кога ще е Конгресът на партията
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Бюджетна парализа в САЩ на фона на масови протести срещу...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ