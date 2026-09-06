Фрозиноне измъкна победата срещу Венеция, Парма и Монца с първи точки за сезона

Фрозиноне постигна драматичен успех с 3:2 над Венеция у дома в мач от третия кръг на италианското първенство.

Домакините имаха комфортен аванс след два гола на Антонио Раймондо преди почивката, но Венеция успя да се върне в мача през второто полувреме. Джон Йебоа и Ричи Саградо възстановиха равенството, преди Гиорги Квернадзе да донесе трите точки на Фрозиноне с попадение в 83-тата минута.

Успехът изкачи Фрозиноне до седмото място с 6 точки. Венеция остава в зоната на изпадащите, като продължава негативната си серия като гост в Серия А – вече 28 поредни мача без победа.

В другия двубой Парма и Монца завършиха 1:1, като и двата тима спечелиха първите си точки за сезона.

Джей Робинсън даде преднина на Монца в 38-ата минута, а след почивката трите смени на Карлос Куеста дадоха резултат. Симоне Лантани се появи от резервната скамейка и в 60-ата минута изравни за Парма.

След равенството Парма и Монца заемат съответно 15-ото и 16-ото място в класирането.