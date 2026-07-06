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Футболист на Септември София ще играе в Грузия

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Матео Стаматов премина в Торпедо (Кутаиси).

Матео Стаматов
Снимка: БТА
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Втори български футболист се премести това лято в първенството на Грузия, след като днес Торпедо (Кутаиси) обяви привличането на левия бранител от Септември София Матео Стаматов.

Защитникът вече е в Грузия, премина успешно медицинските тестове и подписа договор с клуба по схемата 2+1 години. Клаузата за третата година в договора е при взаимно споразумение на двете страни. Според сайта transfermarkt.com, 27-годишният Матео Стаматов преминава в Торпедо (Кутаиси) със свободен трансфер.


През последната година в столичния отбор той записа 21 мача и 3 асистенции във всички турнири, след като пристигна на стадиона в „Драгалевци“ през октомври 2025-а. Преди това в продължение на шест месеца беше без отбор след напускането на руския Пари Нижни Новгород.

Бранителят е юноша на Еспаньол (Барселона), където прекара повече от 7 години, а по-късно защитаваше честта на Левски, руските Оренбург и Нижни Новогород, както и на Септември.

Юношески национал и участник на европейското първенство при 17-годишните през 2015-а, той дебютира и за първия отбор на България през 2022 година, но не записа и минута.

Преди няколко седмици в Грузия се премести и доскорошният капитан на ЦСКА Иван Турицов, който подписа с Динамо (Батуми).

През миналия сезон Торпедо (Кутаиси) завърши на 4-о място в грузинското първенство и се включва в квалификациите на турнира на УЕФА Лига на конференциите. първият им съперник е Зира (Азербайджан).

#Матео Стаматов

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