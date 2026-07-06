Осем различни голмайстори: ПСЖ пише история на световното първенство с нов рекорд

Осем от 16-те играчи на Пари Сен Жермен, които са част от селекцията на Франция са отбелязали гол от началото на световното първенство. Нито един друг клуб не е имал толкова много голмайстори в едно издание на Мондиал.

Предишният рекорд (7) се държеше съвместно от Барселона през 2018 г. и Байерн Мюнхен през 2014 г.

Най-скорошният голмайстор на ПСЖ е Гонсало Рамош, който отбеляза победното попадение в добавеното време за Португалия срещу Хърватия (2:1) на 1/16-финалите.

Попадението на португалеца, който от новия сезон ще играе за Милан, попада в тази статистика, тъй като се взема предвид клубовете, за които футболистите са играли, когато са били повикани от своите треньори, а по това време Рамош все още е бил в ПСЖ.

Преди него двамата му сънародници Нуно Мендеш и Жоао Невеш също са отбелязали по веднъж в груповата фаза на световното първенство. Трима френски национали също са сред голмайсторите на парижани: Усман Дембеле, който отбеляза четири гола, включително хеттрик, Брадли Баркола (2 гола) и Дезире Дуе. Ашраф Хакими за Мароко и Ибрахим Мбайе, който отбеляза за Сенегал срещу Франция, допълват челната осмица.

8 - Joueurs différents d'un même club ayant marqué lors d'une édition de Coupe du Monde :



Paris Saint-Germain en 2026 : 8

Barcelone en 2018 : 7

Bayern Munich en 2014 : 7



Système



*Sont pris en compte les clubs où évoluaient les joueurs avant d'être appelés pour la… pic.twitter.com/8QAjffKltD — OptaJean (@OptaJean) July 3, 2026

Въпреки че Мбайе, Канг Ин Лий (Южна Корея), Уилиан Пачо (Еквадор) и Халил Аяри (Тунис), които са част от ПСЖ вече напуснаха световното първенство, рекордът на ПСЖ все още може да се увеличи, тъй като националните отбори на останалите избрани парижани все още са в борбата за титлата.

Испанецът Фабиан Руис, бразилецът Маркиньос, французите Уорън Заир-Емери и Лука Ернандес, както и португалецът Витиня, имат поне още по един мач, за да се опитат да надградят този рекорд преди финала на 19 юли.