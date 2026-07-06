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Тотнъм счупи трансферния си рекорд за втори път в рамките на седмица и привлече Сандро Тонали

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Спорт
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"Шпорите" ще платят поне 92.5 млн. паунда за италианеца.

италианската футболна федерация наказа сандро тонали десет месеца заради незаконни залагания
Снимка: БТА
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Тотнъм счупи трансферния си рекорд за втори път в рамките на седмица и привлече Сандро Тонали. Шест дни по-рано "шпорите" подобриха трансферния си рекорд, като привлякоха Матеуш Фернандеш от Уест Хем за 85 млн. паунда.

26-годишният италиански национал пристига от Нюкасъл за сума от 92.5 млн. паунда, плюс 7.5 млн. в бонуси.

„Много съм щастлив да съм тук. Когато пристигнах в клуба, се чувствах фантастично. Хората казваха, че съм се колебал между четири или пет клуба - а всъщност имаше само един. Говорих със старши треньора близо два часа за клуба, феновете, стадиона и нашия футбол. Беше като магия, защото веднага знаех, че трябва да подпиша с Тотнъм. Играл съм срещу Тотнъм няколко пъти и винаги съм намирал страхотна атмосфера, създадена от страхотни фенове. Нямам търпение да започне сезонът“, заяви футболистът в интервю за клубната медия.

Спортният директор Йохан Ланге отличи качествата на полузащитника.

„Сандро е един от най-добрите халфове в Европа и ние сме щастливи да го приветстваме в клуба. Той притежава изключителни технически качества, съчетани с истински футболен интелект и характер, който му позволява да се развива в трудна среда под високо напрежение. Сандро носи ценен опит на най-високо ниво, както в националния отбор, така и в европейските турнири, и знам, че нашите фенове ще оценят енергията и отдадеността му на терена. Всички сме развълнувани да го видим как облича нашия екип за първи път“, допълни Ланге.

Старши треньорът Роберто Де Зерби е имал голяма роля в привличането на играча, твърдят месните медии.

„Сандро е специален играч и страхотно попълнение за нашия клуб. Следя го отдавна, тъй като той премина през младежката система в моя роден клуб, Бреша, и съм много щастлив, че сега работя с него. Предвид качествата му, имаше голям интерес към Сандро това лято. Той обаче беше много ясен в желанието си да се присъедини към Тотнъм и знам, че нашите фенове ще харесат това, което той донесе на отбора“, добави италианецът.

26-годишният италиански полузащитник пристигна при „свраките“ през 2023-а година, помогна за спечелването на Купата на Лигата през 2025-а и подписа удължаване на договора до юни 2029-а. Също така беше и важна част от състава, който достигна до 1/16-финалите в Шампионската лига.

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#Сандро Тонали #Тотнъм

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