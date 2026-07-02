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Халфът Сандро Тонали пристига в Тотнъм с рекорден трансфер за лондонския клуб

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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26-годишният халф ще пътува от Милано до Лондон днес, за да премине медицински прегледи и да официализира трансфера

Снимка: БТА
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Английският футболен клуб Тотнъм ще плати 92,5 милиона паунда на Нюкасъл Юнайтед за италианския полузащитник Сандро Тонали, който ще се превърне в рекордната покупка на лондончани, съобщава "Скай Спортс".

26-годишният халф ще пътува от Милано до Лондон днес, за да премине медицински прегледи и да официализира трансфера. Освен първоначалната сума, която "шпорите" ще платят, Нюкасъл може да получи още 7,5 милиона паунда в бонуси, зависещи от представянето на играча.

Сандро Тонали ще получава над 275 хиляди долара на седмица в Тотнъм, а основната причина да избере Северен Лондон е сънародникът му Роберто Де Дзерби, който е старши треньор на тима.

Лондончани за втори пореден ден счупиха трансферния си рекорд, след като вчера постигнаха съгласие с Уест Хям Юнайтед за португалския полузащитник Матеуш Фернандеш, който ще им струва 85 милиона паунда.

Тотнъм завърши сезона във Висшата лига на 17-ото място и беше на само само 2 точки над зоната на изпадащите.

#ФК Тотнъм #Сандро Тонали

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