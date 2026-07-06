Ливърпул обяви Стивън Джерард за най-великия футболист в историята на клуба

Бившият капитан на „Ливърпул“ Стивън Джерард беше избран за най-великия футболист в историята на клуба. Решението е обявено официално от английския гранд чрез неговия официален сайт.

Класацията е изготвена на база комплексен анализ, който включва статистически данни за 134-годишната история на клуба, гласовете на над 1,35 милиона фенове, както и мнения на бивши легенди на „червените“. При оценяването са взети предвид техническите качества на футболистите, влиянието им върху играта, приносът им към успехите на отбора и цялостното им наследство на „Анфийлд“.

Джерард е една от най-емблематичните фигури в историята на „Ливърпул“, като в кариерата си с клуба печели Шампионската лига, Купата на УЕФА, две Купи на Англия, две Суперкупа на страната и три трофея от Купата на лигата.

Легендарният халф записва 710 мача с червената фланелка във всички турнири, в които отбелязва 186 гола и дава 156 асистенции, превръщайки се в един от най-влиятелните полузащитници в модерната история на английския футбол