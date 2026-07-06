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Легeндата Роналдо критикува Анчелоти и атакува Винисиус след отпадането на Бразилия

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Двукратният световен шампион с Бразилия (1994, 2002) не се поколеба да посочи главния виновник за този провал: Карло Анчелоти

Легeндата Роналдо критикува Анчелоти и атакува Винисиус след отпадането на Бразилия
Снимка: Icon Sport
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Легендата на Бразилия Роналдо разкритикува решенията на Карло Анчелоти относно избора му, кои играчи да попаднат в състава за световното първенство и решението му, кои играчи да не играят, което според него е довело до поражението срещу Норвегия на осминафиналите.

Само часове след изненадващото отпадане на Селесао, Бразилия все още е в шок и търси виновните за този провал.

Двукратният световен шампион с Бразилия (1994, 2002) не се поколеба да посочи главния виновник за този провал: Карло Анчелоти.

„Честно казано, мисля, че това елиминиране се дължи на решенията, взети на пейката“, заяви той.

„Карло Анчелоти е един от най-добрите треньори в историята на футбола, но тази вечер допусна твърде много грешки“, каза Роналдо.

Според него Ендрик е трябвало да играе повече минути по време на това световно първенство, предвид енергията, агресията и непредсказуемостта му.

„Все още не разбирам защо Жоао Педро не беше в състава. Той имаше изключителен сезон, в топ форма е, а Бразилия се нуждаеше от нападател, способен да предложи нещо различно", коментира Роналдо състава на Селесао.

Бразилия не успя да стигне до четвъртфиналите на световното първенство за първи път от последните 36 години, а Анчелоти удължи договора си с Бразилската футболна конфедерация до 2030 година.

Критиките на Роналдо не се ограничиха само до решенията на италианския треньор.

Той не пощади и звездния играч на отбора Винисиус.

„Винисиус Жуниор също трябва да поеме отговорност. Всички знаем таланта му, но това световно първенство не оправда очакванията към него. Той така и не си възвърна обичайното ниво на игра, нивото, на което доминира на клубно ниво“, заяви Роналдо по отношение на играча на Реал Мадрид, който отбеляза 4 гола и направи 1 асистенция в 5 мача.

„Когато Бразилия се нуждаеше от най-добрите си играчи, те никога не оправдаваха очакванията“, заключи легендарният бразилец, който има 14 гола на сметката си на световно първенство.

#Винисиус #Карло Анчелоти #роналдо

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