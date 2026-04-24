Футболисти и треньори на ЦСКА подкрепиха Карлос Насар

ЦСКА изрази подкрепа за щангиста Карлос Насар, който по-късно днес ще атакува четвърта европейска титла на шампионата по вдигане на тежести в Батуми, Грузия.
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев окуражи българския национал.
"Карлос, здравей. Всички ние искаме да те подкрепим. Ти винаги си ни карал да се чувстваме горди. Направи онова, в което си най-добър. Пожелаваме ти късмет", заяви наставникът.
Футболистите също му пожелаха успех.
"Карлос, успех. Ние сме с теб", викнаха в един глас играчите.